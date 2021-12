Il silenzio “ostinato” di Draghi agita i partiti. Salvini: “Resti a Palazzo Chigi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il silenzio "ostinato" di Mario Draghi rende ancora più caldo il clima tra i partiti in vista dell'entrata nel vivo della partita per il Quirinale. Il presidente del Consiglio non ha tenuto la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo di Bruxelles, né ha rilasciato dichiarazioni stamani ai cronisti che lo attendevano fuori all'hotel, limitandosi a un "bene, bene", detto salendo in macchina a chi gli chiedeva come fosse andato il vertice. Certo, è vero che i lavori sono finiti a tarda sera, con Emmanuel Macron e Olaf Sholz che hanno incontrato (insieme) i giornalisti a mezzanotte. Ma c'è anche dell'altro. "C'è una conferenza stampa fissata per il 22, lì risponderà a tutte le domande", fanno notare fonti di governo. Del resto, è il ragionamento, in questo momento, le domande sarebbero inevitabilmente proprio sul ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il" di Mariorende ancora più caldo il clima tra iin vista dell'entrata nel vivo della partita per il Quirinale. Il presidente del Consiglio non ha tenuto la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo di Bruxelles, né ha rilasciato dichiarazioni stamani ai cronisti che lo attendevano fuori all'hotel, limitandosi a un "bene, bene", detto salendo in macchina a chi gli chiedeva come fosse andato il vertice. Certo, è vero che i lavori sono finiti a tarda sera, con Emmanuel Macron e Olaf Sholz che hanno incontrato (insieme) i giornalisti a mezzanotte. Ma c'è anche dell'altro. "C'è una conferenza stampa fissata per il 22, lì risponderà a tutte le domande", fanno notare fonti di governo. Del resto, è il ragionamento, in questo momento, le domande sarebbero inevitabilmente proprio sul ...

