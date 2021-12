Il fischietto espelle le femministe | “Non chiamatemi arbitra”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Speriamo presto”, dice Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad aver fatto da arbitro ad una squadra di serie A, immaginando un futuro direttore di gara al femminile per una partita del massimo campionato. “Speriamo presto”, diciamo noi, alludendo alla speranza che un giorno si spenga il fuoco (di paglia) delle sciocche battagliesul genere delle parole. Oggi Maria Sole ci ha gettato sopra una secchiata d’acqua, vivaddio, rigettando al mittente la definizione di “”, declinazione femministicamente corretta in stile “sindaca” e “ministra” tanto cara alle Boldrini d’Italia. Brutta settimana, quella delleda tastiera. Prima Michelle Hunziker che smonta come un castello della Lego le teoria alla Murgia sull’uso della schwa neutra al posto del maschile e del femminile. E adesso l’arbitro di calcio, donna, ...