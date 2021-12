GF Vip, Giacomo scettico sull’avvicinamento tra Biagio e Miriana: «E’ lei che fa tutto. Sta elemosinando un bacio. E’ un condor che aspetta che lui arrivi» – Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giacomo Urtis - US Endemol Shine Sta nascendo qualcosa di importante tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6? La donna è infatti sempre più vicina al suo coinquilino, ma tale rapporto non sta trovando la benedizione di Giacomo Urtis, che ieri sera ha rimarcato, con Jessica Selassié, che l’interesse mostrato dalla Trevisan, in realtà, non è poi così contraccambiato. “Quanto è furba… io non capisco. Lui fa così con tutte, fa così. Non gli interessa, dai. Amore è lei che si attacca. (…) Lui non si attacca mai. (…) Se poi ti piaceva gli davi subito un bacio o qualcosa dai“ ha (s)parlato Giacomo con Jessica sul rapporto che si sta creando tra Biagio a Miriana. A detta del medico estetico, la showgirl sta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021)Urtis - US Endemol Shine Sta nascendo qualcosa di importante traTrevisan eD’Anelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6? La donna è infatti sempre più vicina al suo coinquilino, ma tale rapporto non sta trovando la benedizione diUrtis, che ieri sera ha rimarcato, con Jessica Selassié, che l’interesse mostrato dalla Trevisan, in realtà, non è poi così contraccambiato. “Quanto è furba… io non capisco. Lui fa così con tutte, fa così. Non gli interessa, dai. Amore è lei che si attacca. (…) Lui non si attacca mai. (…) Se poi ti piaceva gli davi subito uno qualcosa dai“ ha (s)parlatocon Jessica sul rapporto che si sta creando tra. A detta del medico estetico, la showgirl sta ...

Giacomo_Valenti : @NonConoscoVG @SuningVattene @socios Ragazzi non succede, ma se succede, con la zona VIP dovete farmi salutare da Klopp. Lo pretendo ?? - biofresh_somma : #gfvip vi prego sembra quel tavolo vip Lulu sempre sobria Sophie sigaretta è vestita così Giacomo ovviamente un di… - MassimoDainese7 : Di vedere sti 4 coglioni Miriana Biagio giacomo e la tettona nella stanza arancione ,4 morti di sonno anche no e po… - Patty19240789 : @emytripoldi @GrandeFratello Maria è appena entrata x ciò resterà insieme a Biagio ,Valeria e Giacomo ,poi entreranno altri vip ??????? - freeemedusa : Meno male l'entrata di Giacomo. @GrandeFratello un altro vip caratterialmente equilibrato da infilare in casa lo ab… -