Eva Grimaldi e Imma Battaglia, una storia nata da un tradimento… (Di venerdì 17 dicembre 2021) Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate il 19 maggio 2019 dopo più di otto anni di felice fidanzamento. Oggi sono una coppia affiatata e simbolo per le unioni civili. Ma quando è iniziata la loro love story? E come si sono conosciute? Tutti ricordiamo l’annuncio televisivo del matrimonio fra Eva e Imma. La Grimaldi stava partecipando all’edizione 2017 de L’isola dei Famosi, e la sua compagna Imma Battaglia le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta nazionale. Anche il matrimonio è stato seguito da molti programmi e trasmesso quasi integralmente su schermo. Sappiamo dunque quasi tutto sulla coppia. E sappiamo anche con chi stava Imma prima di legarsi a Eva… L’ex fidanzata di Imma ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Evasi sono sposate il 19 maggio 2019 dopo più di otto anni di felice fidanzamento. Oggi sono una coppia affiatata e simbolo per le unioni civili. Ma quando è iniziata la loro love story? E come si sono conosciute? Tutti ricordiamo l’annuncio televisivo del matrimonio fra Eva e. Lastava partecipando all’edizione 2017 de L’isola dei Famosi, e la sua compagnale aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta nazionale. Anche il matrimonio è stato seguito da molti programmi e trasmesso quasi integralmente su schermo. Sappiamo dunque quasi tutto sulla coppia. E sappiamo anche con chi stavaprima di legarsi a Eva… L’ex fidanzata di...

