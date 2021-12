Draghi e quel vantaggio da difendere in fretta: la spinta per aggiornare la durata del green pass (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il premier tira dritto sulla sua scelta in nome del «principio di massima cautela» e chiede unità sulle regole per la terza dose Leggi su corriere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il premier tira dritto sulla sua scelta in nome del «principio di massima cautela» e chiede unità sulle regole per la terza dose

Advertising

ivanscalfarotto : Grazie a #Draghi, @TheEconomist nomina l’Italia “Paese dell’anno”. Non è stato né facile né indolore, ma fa bene v… - Corriere : Draghi e quel vantaggio italiano da difendere: la spinta in Europa per aggiornare la durata del green pass - tupacshakurmofo : RT @Corriere: Draghi e quel vantaggio italiano da difendere: la spinta in Europa per aggiornare la du... - infoitinterno : Draghi e quel vantaggio da difendere in fretta: la spinta per aggiornare la durata del green pass - Corriere : Draghi e quel vantaggio italiano da difendere: la spinta in Europa per aggiornare la du... -