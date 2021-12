Covid oggi Piemonte, 2.510 contagi: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 2.510 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 17 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi (di cui 1.228 dopo test antigenico) sono pari al 3,8% di 65.382 tamponi eseguiti, di cui 54.846 antigenici. Dei 2.510 nuovi casi gli asintomatici sono 1.467 (58,4%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 667 (+43 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 53 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.563. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.818.935 (+ 65.382 rispetto a ieri), di cui 2.597.497 risultati negativi. Due decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 2.510 ida coronavirus in, 172021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi (di cui 1.228 dopo test antigenico) sono pari al 3,8% di 65.382 tamponi eseguiti, di cui 54.846 antigenici. Dei 2.510 nuovi casi gli asintomatici sono 1.467 (58,4%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 667 (+43 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 53 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.563. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.818.935 (+ 65.382 rispetto a ieri), di cui 2.597.497 risultati negativi. Due decessi di persone positive al test del-19, nessuno di, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della ...

