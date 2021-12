Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021-2022: Samuelsson resta al comando, 21° Lukas Hofer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1 Samuelsson SEBASTIAN 282 2 JACQUELIN EMILIEN 279 3 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD 259 4 FILLON MAILLET QUENTIN 255 5 LATYPOV EDUARD 253 6 BOE JOHANNES THINGNES 249 7 BOE TARJEI 236 8 DESTHIEUX SIMON 208 9 LAEGREID STURLA HOLM 195 10 SMOLSKI ANTON 18321 Hofer Lukas 11333 BORMOLINI THOMAS 7539 GIACOMEL TOMMASO 5262 WINDISCH DOMINIK 1073 BIONAZ DIDIER 3 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon INDIVIDUALE 1 LAEGREID STURLA HOLM NOR 60 2 BOE TARJEI NOR 54 3 DESTHIEUX SIMON FRA 48 4 GOW SCOTT CAN 43 5 BOE JOHANNES THINGNES NOR 40 6 BAKKEN SIVERT GUTTORM NOR 38 7 LATYPOV EDUARD RUS 36 8 FILLON MAILLET QUENTIN FRA 34 9 KOBONOKI TSUKASA JPN 32 10 GOW CHRISTIAN CAN 31 38 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)DELGENERALE 1SEBASTIAN 282 2 JACQUELIN EMILIEN 279 3 CHRISTIANSEN VETLE SJAASTAD 259 4 FILLON MAILLET QUENTIN 255 5 LATYPOV EDUARD 253 6 BOE JOHANNES THINGNES 249 7 BOE TARJEI 236 8 DESTHIEUX SIMON 208 9 LAEGREID STURLA HOLM 195 10 SMOLSKI ANTON 1832111333 BORMOLINI THOMAS 7539 GIACOMEL TOMMASO 5262 WINDISCH DOMINIK 1073 BIONAZ DIDIER 3DELINDIVIDUALE 1 LAEGREID STURLA HOLM NOR 60 2 BOE TARJEI NOR 54 3 DESTHIEUX SIMON FRA 48 4 GOW SCOTT CAN 43 5 BOE JOHANNES THINGNES NOR 40 6 BAKKEN SIVERT GUTTORM NOR 38 7 LATYPOV EDUARD RUS 36 8 FILLON MAILLET QUENTIN FRA 34 9 KOBONOKI TSUKASA JPN 32 10 GOW CHRISTIAN CAN 31 38 ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa DIRETTA/ Sassuolo Sampdoria Primavera (risultato 1 - 1) streaming tv: Aquino pareggia! Scontro tra due squadre che sono appaiate all'undicesimo posto in classifica a quota 16 punti, ...ha peraltro interrotto per i neroverdi una serie di quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa ...

Risultati calcio live, Venerdì 17 dicembre 2021 - Calciomagazine In classifica è proprio il Western a condurre con 12 punti ma con un turno in più rispetto a ... George 0 - 1 (Finale) Wolkite Kenema - Ethiopia Bunna 16:00 FRANCIA COPPA DI FRANCE Paris FC - Lione 21:...

Classifica Coppa del Mondo di scialpinismo Pontedilegno Tonale 2021 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi L'Inter: «Legame forte e indissolubile» Non poteva finire diversamente. La salute prima di tutto, la sopravvivenza, il miracolo e il calcio in secondo piano per una volta, rispetto alla vita. E ci mancherebbe pure. Però, ...

Sci freestyle, Coppa del Mondo Moguls: ancora una vittoria per Horoshima, terzo Kingsburry Due su tre per Horishima Ikuma. Il talento giapponese, dopo aver trionfato nel secondo appuntamento, ha vinto anche la terza tappa di Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità Moguls, in scena nell ...

