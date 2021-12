Babbo Natale a Fogliano Redipuglia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Babbo Natale fa tappa a Fogliano Redipuglia! Appuntamento martedì 21 e mercoledì 22 nella sede di via Filzi Quale bambino non sarebbe felice di incontrare Babbo Natale, parlargli e chiedergli, di persona, i propri desideri da ricevere sotto l’albero nella notte del 24 dicembre? La Pro Loco Fogliano Redipuglia, da anni attenta al territorio, ha deciso di realizzare questo sogno di tanti piccini con la possibilità, martedì 21 e mercoledì 22, di prenotarsi per stare vicino al grande vegliardo e dialogare con lui. Due momenti di gioia nei quali ognuno avrà la possibilità, come detto, di sedersi sulle ginocchia di Babbo Natale per lasciargli, in un’apposita cassetta delle lettere, i propri desideri. Il sodalizio, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021)fa tappa a! Appuntamento martedì 21 e mercoledì 22 nella sede di via Filzi Quale bambino non sarebbe felice di incontrare, parlargli e chiedergli, di persona, i propri desideri da ricevere sotto l’albero nella notte del 24 dicembre? La Pro Loco, da anni attenta al territorio, ha deciso di realizzare questo sogno di tanti piccini con la possibilità, martedì 21 e mercoledì 22, di prenotarsi per stare vicino al grande vegliardo e dialogare con lui. Due momenti di gioia nei quali ognuno avrà la possibilità, come detto, di sedersi sulle ginocchia diper lasciargli, in un’apposita cassetta delle lettere, i propri desideri. Il sodalizio, ...

