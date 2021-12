Arriva l'autostrada resiliente che si adatta ai cambiamenti climatici (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - A4, Passante e Tangenziale di Mestre diventano resilienti rispetto agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Accade grazie a Kassandra, un software che consentirà a Concessioni autostradali Venete di progettare gli interventi di manutenzione considerando non solo lo stato dell'infrastruttura, ma anche ciò che la circonda (insediamenti, ambiente, altre opere umane) e tenendo conto di fattori come eventi meteo estremi, rischio idraulico, dissesto idrogeologico. Il progetto pilota, per la prima volta applicato a infrastrutture autostradali, è stato presentato in una giornata di studi organizzata, insieme all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, nella sede di Cav a Marghera, ultimo di un ciclo di appuntamenti denominato “Environmental e-Roads”, pensato dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - A4, Passante e Tangenziale di Mestre diventano resilienti rispetto agli effetti prodotti dai. Accade grazie a Kassandra, un software che consentirà a Concessionili Venete di progettare gli interventi di manutenzione considerando non solo lo stato dell'infrastruttura, ma anche ciò che la circonda (insediamenti, ambiente, altre opere umane) e tenendo conto di fattori come eventi meteo estremi, rischio idraulico, dissesto idrogeologico. Il progetto pilota, per la prima volta applicato a infrastruttureli, è stato presentato in una giornata di studi organizzata, insieme all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, nella sede di Cav a Marghera, ultimo di un ciclo di appuntamenti denominato “Environmental e-Roads”, pensato dalla ...

Advertising

Fai_Nazionale : RT @Conftrasporto: #Genova Siamo con Confcommercio per un 2022 senza code in autostrada. Arriva il tavolo per modulare i cantieri. Leggi di… - Conftrasporto : #Genova Siamo con Confcommercio per un 2022 senza code in autostrada. Arriva il tavolo per modulare i cantieri. Leg… - marmanyoro : @danieladeponti1 @Vicenza36 @LanoCorio @Filomen30847137 È come andare in autostrada a 200 allora con una ferrari e… - VannaRicci : RT @FedericoGielle: @GuldWan Ci ho pensato !proposto alla volontaria ma non combaciano con gli orari non posso stare in stazione ore .Non… - FedericoGielle : @GuldWan Ci ho pensato !proposto alla volontaria ma non combaciano con gli orari non posso stare in stazione ore .… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva autostrada Bologna, morta Giada Matarazzo: la 26enne ferita mercoledì in incidente a Bentivoglio ... in uscita dall'autostrada. Qui si sarebbe immessa sulla statale viaggiando in direzione Budrio , ... Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .

La Festa del Duca d'Inverno a Urbino Come arrivare: Urbino si raggiunge in automobile dall'autostrada adriatica A14. Uscita consigliata Pesaro per chi arriva da nord, Fano per chi proviene da sud. Urbino non è raggiungibile con il treno.

Arriva l'autostrada resiliente che si adatta ai cambiamenti climatici Il Dubbio Arriva l’autostrada resiliente che si adatta ai cambiamenti climatici Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – A4, Passante e Tangenziale di Mestre diventano resilienti rispetto agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Accade grazie a Kassandra, un software che consentirà ...

Manovra 2022: Irpef, bollette e bonus tv. Arriva l'emendamento del governo Roma, 17 dicembre 2021 - Dalle nuove aliquote Irpef al rifinanziamento del bonus tv. Sono alcune delle novità previste dall'emendamento omnibus alla manovra 2022 presentato dal governo in Senato, che ...

... in uscita dall'. Qui si sarebbe immessa sulla statale viaggiando in direzione Budrio , ...tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .Come arrivare: Urbino si raggiunge in automobile dall'adriatica A14. Uscita consigliata Pesaro per chida nord, Fano per chi proviene da sud. Urbino non è raggiungibile con il treno.Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – A4, Passante e Tangenziale di Mestre diventano resilienti rispetto agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Accade grazie a Kassandra, un software che consentirà ...Roma, 17 dicembre 2021 - Dalle nuove aliquote Irpef al rifinanziamento del bonus tv. Sono alcune delle novità previste dall'emendamento omnibus alla manovra 2022 presentato dal governo in Senato, che ...