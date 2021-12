Alex Belli chiede scusa ai Vipponi e svela un retroscena sulla sua espulsione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ritorno di Alex Belli Stasera a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato Alex Belli. Come sappiamo solo qualche giorno fa l’attore è stato espulso per aver violato le regole durante il faccia a faccia con sua moglie Delia Duran, e così ha dovuto lasciare la casa, senza poter nemmeno salutare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ritorno diStasera a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato. Come sappiamo solo qualche giorno fa l’attore è stato espulso per aver violato le regole durante il faccia a faccia con sua moglie Delia Duran, e così ha dovuto lasciare la casa, senza poter nemmeno salutare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - LajnilZam : @GFVIP_Official Aiuta anche tu il povero Alex Belli. Manda un sms con scritto 'Ma ci prendi per i fondelli' ... - tramontidipinti : RT @divanomat: la poesia di vedere la foto di questa grandissima donna dietro alex belli la portineria orlando non chiuderà mai #gfvip http… - daniela_sulaj : Ma chi è quel matto che si compra il cappotto di Alex Belli a 12000€ #gfvip #gfvipparty - Califano94 : Alex belli a fa l ‘attore non sei nemmeno il callo di Leonardo di caprino #GFVIP -