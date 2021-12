Aldo Montano delude fino alle lacrime Manuel | purtroppo non resiste più

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha mostrato tutto se stesso in questo percorso all’interno del Grande Fratello Vip 6. L’atleta però si è fatto vedere insofferente negli ultimi giorni e inoltre sembra che l’amicizia con il giefsia in crisi. Per quale motivo?Bortuzzo-Gf Vip-Altranotiziaci ha abituati a vederlo vincere ori olimpici ed ha prendere di petto ogni sfida sportiva. All’interno della casa più spiata d’Italia però ha mostrato anche il lato umano della sua persona con tutte le fragilità che lo caratterizzano. Nel programma di Canale 5 ha stretto una forte amicizia con il nuotatoreBortuzzo ma pare che lo abbia molto deluso negli ultimi giorni. Ma cosa è successo tra i due ...

Anchedovrebbe abbandonare il reality show e Davide Silvestri desta qualche preoccupazione per la sua voglia di tornare alla vita di tutti i giorni. In apertura del nostro articolo ...Se in uno a spuntarla è stato, in un secondo ad avere la meglio è invece stata Soleil Sorge . In attesa di capire cosa accadrà questa sera, vediamo quali sono le preferenze degli utenti ...Stasera in tv, venerdì 17 dicembre 2021 , torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality di ...Stasera, 17 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia entreranno nuovi ...