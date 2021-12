VIDEO NBA: finale clamoroso tra Thunder e Pelicans! Devonte’ Graham da oltre 20 metri cancella Gilgeous-Alexander (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un finale incredibile si è verificato al termine della partita di stanotte tra Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans. Mancano 4 secondi e mezzo alla fine e i padroni di casa sono indietro di 3 punti (107-110): inevitabile il ricorso a un tiro da tre punti. Rimessa di Josh Giddey, palla che va in mano a Shai Gilgeous-Alexander, il go to guy dei Thunder. Canestro clamoroso da non meno di 11 metri, parità. Tutti i Thunder vorrebbero anche il fallo di Garrett Temple (visto numerosi anni fa anche in Italia), che era molto vicino a Gilgeous-Alexander al momento del tiro. Nel caos generale, a Josh Hart tocca organizzare una rapidissima rimessa, mancando un secondo e 4 decimi. Palla a Devonte’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unincredibile si è verificato al termine della partita di stanotte tra Oklahoma Citye New Orleans Pelicans. Mancano 4 secondi e mezzo alla fine e i padroni di casa sono indietro di 3 punti (107-110): inevitabile il ricorso a un tiro da tre punti. Rimessa di Josh Giddey, palla che va in mano a Shai, il go to guy dei. Canestroda non meno di 11, parità. Tutti ivorrebbero anche il fallo di Garrett Temple (visto numerosi anni fa anche in Italia), che era molto vicino aal momento del tiro. Nel caos generale, a Josh Hart tocca organizzare una rapidissima rimessa, mancando un secondo e 4 decimi. Palla a...

