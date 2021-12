Vaccini: a Napoli ‘supereroi’ intrattengono bimbi dopo dose (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRagazzi vestiti da supereroi che portano i bambini vaccinati nella ludoteca per aspettare dopo la siringa. Palloni per i maschietti e bambole per le bambine regalati alla scuola di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Tanti i regali e l’intrattenimento per i bambini nella prima giornata di vaccinazione contro il covid per i piccoli dai 5 agli 11 anni in Campania, che oggi ha dedicato questa giornata solo ai bimbi. In Mostra d’Oltremare è proseguito l’arrivo dei piccoli senza però creare coda. Ad attenderli dopo la somministrazione anche dei giovani attrezzati dall’Asl con tute da supereroi che li affascinano e li portano nella sala con i giocattoli dove possono divertirsi insieme e aspettare il quarto d’ora per verificare eventuali problemi dopo la vaccinazione, che al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRagazzi vestiti da supereroi che portano i bambini vaccinati nella ludoteca per aspettarela siringa. Palloni per i maschietti e bambole per le bambine regalati alla scuola di San Giovanni a Teduccio, a. Tanti i regali e l’intrattenimento per i bambini nella prima giornata di vaccinazione contro il covid per i piccoli dai 5 agli 11 anni in Campania, che oggi ha dedicato questa giornata solo ai. In Mostra d’Oltremare è proseguito l’arrivo dei piccoli senza però creare coda. Ad attenderlila somministrazione anche dei giovani attrezzati dall’Asl con tute da supereroi che li affascinano e li portano nella sala con i giocattoli dove possono divertirsi insieme e aspettare il quarto d’ora per verificare eventuali problemila vaccinazione, che al ...

