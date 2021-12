Unesco: un altro riconoscimento per l'Italia con la "cerca e cavatura del tartufo" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 15 gli elementi Italiani iscritti nella Lista del Patrimonio immateriale su un totale di più di 600 Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 15 gli elementini iscritti nella Lista del Patrimonio immateriale su un totale di più di 600

