Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 15:10 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 16 dicembre Buon pomeriggio dalla al microfono Giuliano Ferrigno non si ferma al epidemia di covid in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 8 e 14 dicembre un aumento rispetto alla settimana precedente Di nuovi casi ed i decessi 673 negli ultimi 7 giorni quanto 558 salgono anche i casi totalmente positivi le persone in isolamento domiciliare ricoverati con sintomi e le terapie Intensive in vetta si registra un aumento di nuovi casi del 17,8% salgono del 18,8 i morti e ricoveri in terapia intensiva registra non più 11,2% più anche per i ricoveri ordinari saliti 17,9% di persone in isolamento domiciliare + 23,6% da due mesi sottolinea il presidente della fondazione gimbe cartabellotta continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giornida 2456 15 ottobre a 17795 il 14 ...

