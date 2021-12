Ue | Castaldo | ' senso istituzioni Sassoli encomiabile | onore lavoro con lui'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La dedizione all'integrazione europea e ildelledi Davidsono encomiabili: ha saputo guidare con equilibrio e lucidità il Parlamento anche nei giorni più bui della pandemia. È unaver condiviso l'ufficio di Presidenza insieme a lui. Grazie David!". Lo scrive in un tweet il vicepresidente del Parlamento Ue in quota M5S Fabio Massimo

Advertising

Ugo_Castaldo : @matteosalvinimi che senso ha lasciare la libertà di apertura ai centri commerciali a Santo Stefano e privare dell… - Ugo_Castaldo : @vocedelpatriota che senso ha lasciare la libertà di apertura ai centri commerciali a Santo Stefano e privare della… - Ugo_Castaldo : @reportrai3 che senso ha lasciare la libertà di apertura ai centri commerciali a Santo Stefano e privare della po… - Ugo_Castaldo : @QRepubblica @Capezzone E... che senso ha lasciare la libertà di apertura ai centri commerciali a Santo Stefano e p… - Ugo_Castaldo : @DSantanche che senso ha lasciare la libertà di apertura ai centri commerciali a Santo Stefano e privare della po… -

Ultime Notizie dalla rete : Castaldo senso

ilmattino.it

... in un messaggio inviato all'evento e letto dall'ambasciatrice italiana a Parigi Teresa. "... servono politiche pubbliche in tal". L'OCCASIONE PNRR Poi Rossi ha parlato del Pnrr, che ...Per ora i veicoli possono passare inalternato, ma stasera, quando arriveranno i canonici ... quando passeggerà tra i banchetti con il fedelee il dolce asinello per distribuire qualche ...Roma, 16 dic. "La dedizione all'integrazione europea e il senso delle istituzioni di David Sassoli sono encomiabili: ha saputo guidare con equilibrio e lucidità ...Impossibile comunicare con le parole la commozione che ieri mattina ha riempito la basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno per l’ultimo saluto a Manuel Cali ...