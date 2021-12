Traffico Roma del 16-12-2021 ore 12:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico in coda sul tratto cittadino Jà 24 Roma Teramo tra fiorentini e la tangenziale est su quest’ultimo code tra via Salaria via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico sul grande raccordo anulare brevi file per un incidente tra via della Maglianella Roma Fiumicino lungo la carreggiata esterna incidente su via Tuscolana altezza via dei Pisoni altri rallentamenti in centro per un incidente in corso del Rinascimento vicino a via Dei Canestrari ed uno su via di Boccea all’altezza di Cornelia fino alle 13 è prevista una manifestazione con le possibili disagi in Piazza del Popolo ricordiamo poi lo sciopero generale del trasporto pubblico a rischio le corse di bus tram e metropolitane fino alle 17 e dalle 20 al termine del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàin coda sul tratto cittadino Jà 24Teramo tra fiorentini e la tangenziale est su quest’ultimo code tra via Salaria via dei Campi Sportivi direzione del Foro Italico sul grande raccordo anulare brevi file per un incidente tra via della MaglianellaFiumicino lungo la carreggiata esterna incidente su via Tuscolana altezza via dei Pisoni altri rallentamenti in centro per un incidente in corso del Rinascimento vicino a via Dei Canestrari ed uno su via di Boccea all’altezza di Cornelia fino alle 13 è prevista una manifestazione con le possibili disagi in Piazza del Popolo ricordiamo poi lo sciopero generale del trasporto pubblico a rischio le corse di bus tram e metropolitane fino alle 17 e dalle 20 al termine del ...

LuceverdeRoma : [AGG]??? #Roma - Raccordo Anulare ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma - SS4 Via Salaria ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Corso del Rinascimento altezza Via de Canestrari ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Vaglia altezza Via Montaione ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via della Stazione di Cesano altezza Via Dario Grixoni ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio -