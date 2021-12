Svelati i nomi delle canzoni che sentiremo il prossimo febbraio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) A poco meno di due mesi dall’inizio di Sanremo 2022, i 25 Big in gara hanno svelato i titoli dei brani che porteranno sul palco dell’Ariston. Tutti tranne Elisa, costretta a rinunciare all’invito a causa di una (lieve) positività al Covid. Sanremo 2022: lee i cantanti in gara guarda le foto Nel corso dell’evento sono stati “eletti” anche i tre cantanti della categoria Giovani che si uniranno ai Big: Yuman, Tananai e Matteo Romano. Leggi anche › Dopo Sanremo i Måneskin lanciano il nuovo album: ...

Amadeus ha già presentato i 22 big che si esibiranno nel corso delle cinque serate e a cui si aggregheranno tre giovani artisti i cuisarannonel corso della finalissima di Sanremo ...dei vincitori di Sanremo Giovani 2021 verrannoal termine della Finale in programma il 15 dicembre in prima serata su Rai Uno e in diretta dal Teatro del Casinò. Alla conduzione Amadeus. ...Yuman è il vincitore di Sanremo Giovani, ma durante la finale i cantanti di Sanremo 2022 hanno rivelato i nomi delle canzoni partecipanti.15 dic 2021 - Dopo i nomi, i volti. E i titoli delle canzoni. Amadeus presenta i big in gara al Festival di Sanremo 2022 e svela i titoli dei brani che presenteranno sul palco dell'Ariston durante la ...