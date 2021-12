Splinter Cell, il remake è ufficiale: ecco quando torna l’iconico Sam Fisher (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ubisoft ha annunciato il ritorno della saga di Sam Fisher su console di nuova generazione: quando esce il remake di Splinter Cell. Nel 2002 la sesta generazione di console era appena giunta sugli scaffali e Ps2 si avviava al periodo d’oro presentando al pubblico i seguiti di due delle saghe più famose della prima console, Metal Gear e Final Fantasy, oltre all’esclusività di quello che sarebbe diventato la saga più venduta del suo ciclo vitale: Grand Theft Auto. Nella sesta generazione di console anche Microsoft ha fatto il suo debutto in questo mercato con la prima Xbox e si trovava in una condizione di forte svantaggio commerciale rispetto alla concorrenza. Per provare a ridurre il gap dalla console Sony (fu necessario arrivare alla settima generazione di console per riuscirci), ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ubisoft ha annunciato il ritorno della saga di Samsu console di nuova generazione:esce ildi. Nel 2002 la sesta generazione di console era appena giunta sugli scaffali e Ps2 si avviava al periodo d’oro presentando al pubblico i seguiti di due delle saghe più famose della prima console, Metal Gear e Final Fantasy, oltre all’esclusività di quello che sarebbe diventato la saga più venduta del suo ciclo vitale: Grand Theft Auto. Nella sesta generazione di console anche Microsoft ha fatto il suo debutto in questo mercato con la prima Xbox e si trovava in una condizione di forte svantaggio commerciale rispetto alla concorrenza. Per provare a ridurre il gap dalla console Sony (fu necessario arrivare alla settima generazione di console per riuscirci), ...

Wario64 : Splinter Sale on Ubisoft Store (extra 22% off w/ code HELLO22) - tdmundodeianork : Splinter Cell remake? Ok, Ubisoft, eu te amo - AulaManga : - MetroLibrePTY : Ubisoft confirma un 'remake' de Splinter Cell - gamescore_it : Splinter Cell, Ubisoft ha annunciato il remake del primo capitolo! - -