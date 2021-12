Soleil Sorge: “Se entra Luca Vismara esco io” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa mattina i vipponi hanno parlato fra loro ipotizzando chi potrebbero essere i tre nuovi concorrenti che entreranno nella puntata di domani. Quando Davide Silvestri ha detto che gli piacerebbe se entrasse Luca Vismara, Soleil Sorge ha sbottato. “Il nome che tu hai proposto ed hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito. Prima di subito. Smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso perché esco: è una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci a che fare. Ha proprio una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole. L’ho già dovuto sopportare nel mio ultimo reality, se arriva anche qui esco io. Anche ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa mattina i vipponi hanno parlato fra loro ipotizzando chi potrebbero essere i tre nuovi concorrenti che entreranno nella puntata di domani. Quando Davide Silvestri ha detto che gli piacerebbe sesseha sbottato. “Il nome che tu hai proposto ed hai detto che saresti felice chesse io so che lo nominerei subito. Prima di subito. Smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Iofuori da quella porta, mi rovina il percorso perché: è una persona che ama irritarmi, non vorrei mai averci a che fare. Ha proprio una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole. L’ho già dovuto sopportare nel mio ultimo reality, se arriva anche quiio. Anche ...

