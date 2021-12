Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde chiude in vetta la seconda prova della Val Gardena, Dominik Paris è 16° (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aleksander Aamodt Kilde ha fatto segnare il miglior tempo al termine della seconda prova della discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Dopo quanto visto nella giornata di ieri, sulla Saslong oggi si è replicato, con gli “Uomini Jet” che hanno iniziato a fare sul serio, in vista della gara che si disputerà sabato alle ore 11.45. Il vincitore delle due ultime edizioni sulla pista altoatesina ha fatto segnare il tempo di 2:03.42 con 29 centesimi di margine sull’austriaco Otmar Striedinger e 38 sullo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che aveva chiuso al comando la prima prova di ieri. Quarta posizione per lo svizzero Niels Hintermann con ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha fatto segnare il miglior tempo al terminediscesaVal, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Dopo quanto visto nella giornata di ieri, sulla Saslong oggi si è replicato, con gli “Uomini Jet” che hanno iniziato a fare sul serio, in vistagara che si disputerà sabato alle ore 11.45. Il vincitore delle due ultime edizioni sulla pista altoatesina ha fatto segnare il tempo di 2:03.42 con 29 centesimi di margine sull’austriaco Otmar Striedinger e 38 sullo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che aveva chiuso al comando la primadi ieri. Quarta posizione per lo svizzero Niels Hintermann con ...

