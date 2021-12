Sanremo 2022 | Tommaso Paradiso affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche quest'annonon sarà solo suldell'Ariston: al fianco del direttore artistico ci potrebbe esseresta completando il cast die al suo fianco ci potrebbe essere: l'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi, che ha sottolineato come l'ex frontman del gruppo The Giornalisti non sarà l'unico personaggio a salire suldell'Ariston in qualità di co-conduttore della kermesse canora. Lo scorso anno, nel corso della 71esima edizione del Festival di, fu affiancato tutte le sere da Fiorello e come co-conduttrici da una serie di donne dello spettacolo e dell'informazione, tra cui Elodie, Matilda ...