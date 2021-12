Salernitana esclusa? Cosa succede alla classifica in Serie A (Di giovedì 16 dicembre 2021) I trustee che gestiscono la Salernitana hanno fatto sapere che nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile”. Per questo motivo, i curatori hanno informato la Federcalcio, invitando allo stesso tempo i disponenti e la FIGC «a valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita con l’obiettivo di permettere all’Us Salernitana 1919 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) I trustee che gestiscono lahanno fatto sapere che nessuna delle offerte per il club campano è risultata “accettabile”. Per questo motivo, i curatori hanno informato la Federcalcio, invitando allo stesso tempo i disponenti e la FIGC «a valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita con l’obiettivo di permettere all’Us1919 L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Salernitana esclusa? Cosa succede alla classifica in #SerieA - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: #Salernitana esclusa? Cosa succede alla classifica in #SerieA - CalcioFinanza : #Salernitana esclusa? Cosa succede alla classifica in #SerieA - vasilijivanovic : I trustee della #Salernitana dichiarano che non ci sono offerte valide e chiedono ufficialmente la proroga fino a f… - jimmy73623940 : RT @pistoligno_gol: La #Salernitana rischia di essere esclusa dalla @SerieAhahahahhahahah -