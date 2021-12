Quirinale: Renzi a Meloni, “Noi i patrioti li abbiamo eletti” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “La leader di Fratelli d’Italia ha fatto un appello a trovare un patriota” per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, “noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo, patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo lavoro”. Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, chiudendo il suo intervento in aula dopo l’informativa del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “La leader di Fratelli d’Italia ha fatto un appello a trovare un patriota” per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, “noi inon li evochiamo, li votiamo, patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo lavoro”. Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva Matteo, chiudendo il suo intervento in aula dopo l’informativa del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fattoquotidiano : Forza Italia Viva funziona: la Giunta s'inchina a Renzi e Cesaro. Prove per il Quirinale? - fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - Lopinionista : Quirinale: Renzi a Meloni, 'Noi i patrioti li abbiamo eletti' - ValentinaMia16 : RT @insiemeadonzel: La strada per il Quirinale passa per l’immunità parlamentare a Renzi… Non abbiamo dubbi che si faranno scelte di “alto… -