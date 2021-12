Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2021: “Concedimi coraggio e forza” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Rispondere all’amore con l’amore... ciò che lui ha fatto per noi precede ogni nostro fare per i… - KattInForma : Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2021: “Concedimi coraggio e forza” - WilyDip : RT @ItalyinVEN: Con dolore ci uniamo nella preghiera dei familiari del Maestro Armando Scannone, di cui ricorderemo sempre l'eccezionale pa… - daniele19921 : RT @stefatien: @MauroLeonardi3 Una preghiera per Giordano e Gabriele due bambini doni del cielo colpevoli di essere nati in un epoca sbagli… - puparulepatan : devi affidarti alla preghiera e alle parole del profeta, subhanallah ?? -