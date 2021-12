Operazione antimafia a Messina: sequestrati 100 mln in beni e immobili (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un imprenditore aveva costruito un impero economico intorno alle cooperative di assistenza ad anziani e disabili nel Messinese. L'accusa è di avere reinvestito soldi illeciti provenienti dal clan ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un imprenditore aveva costruito un impero economico intorno alle cooperative di assistenza ad anziani e disabili nel Messinese. L'accusa è di avere reinvestito soldi illeciti provenienti dal clan ...

