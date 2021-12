Novità Eriksen-Inter | è arrivata la decisione finale!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il momento dell’addio tra Christiane l’è vicinissimo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è arrivato il responso del CONI ed è confermato che il danese non riceverà l’idoneità sportiva per poter giocare in Serie A. La presenza del defibrillatore sottocutaneo non è consentita nel nostro campionato e per questo i nerazzurri dovranno salutare definitivamente il centrocampista. ChristianChristian è tornato a Milano nella giornata di ieri insieme al suo agente Martin Schoots ed oggi incontrerà la dirigenza nerazzurra per definire la risoluzione del contratto. Addio all’però non significa addio al calcio, il danese infatti è intenzionato a proseguire la sua carriera. Per lui si parla di un ritorno all’Odense in Danimarca, ma attenzione anche alle opzioni inglesi ed olandesi.