Napoli trema nella notte | registrate diverse scosse | paura tra i residenti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua are la terra ae provincia. I sensori dell’Osservatorio, da ieri sera, hanno registrato attività della terra registrando piccoli terremoti nell’area dei Campi Flegrei. Nonostante la lieve entità, infatti la maggiore magnitudo registrata dai sismografi è stata di 0.6, c’è sempre grande allerta in quella zona. Sciame sismico aL’epicentro, secondo i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vittoriog82 : RT @CN29vfarsopoli: Ma vuoi mettere con 'La Juve trema!'... #Napoli #Osimhen - CN29vfarsopoli : Ma vuoi mettere con 'La Juve trema!'... #Napoli #Osimhen - infoitsport : “Torna nel 2022”: Napoli, l’infermeria si ingolfa e Spalletti trema - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Prima brilla, poi trema, infine resiste: il Napoli batte il Leicester 3-2. Sarà spareggio per Spalletti - sscalcionapoli1 : Prima brilla, poi trema, infine resiste: il Napoli batte il Leicester 3-2. Sarà spareggio per Spalletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trema

Virgilio Sport

Nel mezzo vi sono altre avversarie alla stregua dii, Milan, Fiorentina e Roma. Insomma, per ... Il tifoso bianconeroe ne ha tutte le ragioni . Dov'è, quindi, il bicchiere mezzo pieno? .... Dopo il blitz lampo della scorsa primavera e il pentimento eccellente del rampollo del clan Giuliano, la Procura antimafia tenta l'affondo e, ritenendo di aver ormai completato il quadro ...All’ Artemio Franchi la Fiorentina affronta il Benevento. Gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. La vincente affronterà il Napoli agli ottavi di finale. Nei padroni di casa è indisponibile Drag ...Leggi anche->Milan-Napoli, l’arbitro non piace agli azzurri: il precedente con Spalletti. Osimhen preoccupa i tifosi del Napoli: il motivo. A preoccupare i tifosi azzurri è il caso relativo al trasfer ...