Napoli, Manolas in Grecia per chiudere con l’Olympiacos. I dettagli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manolas è in Grecia per trattare con l’Olympiacos: il futuro del difensore greco è sempre più lontano dal Napoli Kostas Manolas è volato in Grecia non per motivi medici, bensì per raggiungere un accordo con l’Olympiacos. È questa l’indiscrezione lanciata da tuttomercatoweb.com sul futuro del difensore del Napoli. Il centrale ex Roma ha già comunicato alla società di voler fare ritorno in patria, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, e da gennaio vestirà la maglia del club greco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)è inper trattare con: il futuro del difensore greco è sempre più lontano dalKostasè volato innon per motivi medici, bensì per raggiungere un accordo con. È questa l’indiscrezione lanciata da tuttomercatoweb.com sul futuro del difensore del. Il centrale ex Roma ha già comunicato alla società di voler fare ritorno in patria, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, e da gennaio vestirà la maglia del club greco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

