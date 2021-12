Lazio | Lotito arrabbiato con alcuni calciatori | il motivo!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladi Sarri non sta per nulla entusiasmando in questo primo scorcio di stagione. Risultati altalenanti e gioco che sembra solo un lontano parente del Sarrismo visto a Napoli.Intanto ieri, durante la cena di Natale con squadra e società si è verificato un’episodio alquanto spiacevole. Claudioci è rimasto proprio male quando si è reso conto che sette giocatori erano andati via prima del suo discorso, durante la cena di Natale. Milinkovic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro. Sembra che solo Felipe avesse ottenuto il permesso del patron per andare via prima. “Maleducati, non è un comportamento”, la reazione di. Sono andati via prima del discorso presidenziale e del taglio della torta. La strigliata da parte di Tare è avvenuta il giorno dopo a ...