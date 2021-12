La Juve rifiuta due attaccanti in uscita dalla Premier, bufera sul web (Di giovedì 16 dicembre 2021) ...No della Juve a Martial e Aubameyang "Anthony Martial e Pierre - Emerick Aubameyang sono stati offerti alla Juventus da alcuni intermediari nelle ultime ore - ha scritto il giornalista della Gazzetta ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 16 dicembre 2021) ...No dellaa Martial e Aubameyang "Anthony Martial e Pierre - Emerick Aubameyang sono stati offerti allantus da alcuni intermediari nelle ultime ore - ha scritto il giornalista della Gazzetta ...

Pasqual01350178 : @sportmediaset W fa buoni juventini neanche leggono Per le capre riassumo Firma un triennale col lille Ottiene di… - LoDrastico : @Mzucchiatti95 @CheccoCasano Ovvio, ma uno che rifiuta di andare alla Juve ti fa capire che ha bisogno della sua co… - andreozzi93 : @Marco562017 Vive in un mondo tutto suo. Un mondo in cui allegri rifiuta il Real Madrid perché vuole tornare alla J… - lelebardi78 : @simonestenti la Juve anche attuale non si rifiuta mai - PinoMiceli : @nickkwolff E si arrabbia pure E rifiuta il rinnovo al ribasso E dice che ha passato un'annata buia l'anno scorso.… -