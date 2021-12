Inflazione all'1,8% nel 2023: Lagarde resta colomba Bce non segue la Federal Reserve. Staffetta fra Pepp e Qe (Di giovedì 16 dicembre 2021) Inflazione ancora attesa sotto il target del 2% a medio termine (all’1,8% nel 2023). Certo, sarà sopra il 2% nel corso di gran parte del 2022, ma risulterà progressivamente in calo nel corso dei prossimi 12 mesi dopo la fiammata del 4,4% di novembre di quest’anno. La Bce, così, non segue la Fed e resta “colomba”, confermando come annunciato e da attese la fine del programma pandemico di acquisti di titoli a fine marzo 2022, ma dicendosi pronta a riavviare il Pepp qualora la situazione lo richieda, allungando l’orizzonte temporale dei reinvestimenti degli acquisti effettuati almeno fino a fine 2024 e contemporaneamente alzando dal secondo trimestre e nel terzo trimestre all’interno del più strutturale quantitative leasing il ritmo quantitativo (da 20 miliardi mensili) di acquisti netti ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021)ancora attesa sotto il target del 2% a medio termine (all’1,8% nel). Certo, sarà sopra il 2% nel corso di gran parte del 2022, ma risulterà progressivamente in calo nel corso dei prossimi 12 mesi dopo la fiammata del 4,4% di novembre di quest’anno. La Bce, così, nonla Fed e”, confermando come annunciato e da attese la fine del programma pandemico di acquisti di titoli a fine marzo 2022, ma dicendosi pronta a riavviare ilqualora la situazione lo richieda, allungando l’orizzonte temporale dei reinvestimenti degli acquisti effettuati almeno fino a fine 2024 e contemporaneamente alzando dal secondo trimestre e nel terzo trimestre all’interno del più strutturale quantitative leasing il ritmo quantitativo (da 20 miliardi mensili) di acquisti netti ...

