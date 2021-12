Incidente Casciana Terme | scontro tra due auto | muore una donna

(Di giovedì 16 dicembre 2021) C'è ancora una vita da piangere per unstradale sulle strade italiane. Il tragico evento si è verificato attorno alle 13 a, in provincia di Pisa. Morta unanell'diSecondo le ricostruzioni emerse il tragico impatto sarebbe avvenuto tra duein località Capannina ed è costato la vita ad una, in seguito alla gravità delle ferite riportate dopo lo. A offrire dettagli aggiuntivi è il quotidiano La Nazione. Nella sua edizione on line il giornale spiega come l'è avvenuto sulla strada che collegae Ponsacco i due bambini che viaggiavano assieme alla...

Una donna è morta, e due bambini che erano a bordo con lei sono rimasti gravemente feriti, nello scontro tra tre auto avvenuto intorno all'ora di pranzo tra Ponsacco e Casciana Terme Lari. Le forze dell'ordine sono tuttora al lavoro non solo per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un incidente con un violento scontro frontale e in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi si è verificato alle porte dell'abitato della Capannina, nel Comune di Casciana Terme Lari.