Expo Dubai | Link Campus University a evento ' The World Within Our Borders'

Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il rettore dell'Università degli studi Link Campus, Carlo Alberto Giusti, ha partecipato ieri a 'The World Within Our Borders', evento organizzato nell'ambito dell'Expo di Dubai per presentare un quadro organico dell'offerta formativa internazionale del sistema universitario italiano. L'incontro ha visto la presenza della ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e di Ferruccio Resta, presidente della Crui-Conferenza dei rettori delle Università italiane, insieme ai vertici di alcuni atenei italiani e del ministero dell'Università e della ricerca, per promuovere il sistema universitario e le sue eccellenze e mettere in evidenza il ruolo degli atenei nell'accelerazione della crescita economica ...

