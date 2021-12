Emilio Fede è un uomo libero. I giudici: "Anziano e malato" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emilio Fede torna libero. Il giornalista, ex direttore del Tg4, era stato condannato nel 2019 a quattro anni e sette mesi di reclusione al processo ' Ruby bis' per favoreggiamento della prostituzione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)torna. Il giornalista, ex direttore del Tg4, era stato condannato nel 2019 a quattro anni e sette mesi di reclusione al processo ' Ruby bis' per favoreggiamento della prostituzione ...

Advertising

fattoquotidiano : Emilio Fede, “anziano e in condizioni precarie”. Il Tribunale concede il differimento della pena - Marilenapas : RT @SkyTG24: Caso Ruby, pena differita per Emilio Fede. Giudici: è anziano e malato - al61101990 : Emilio Fede, 'anziano e in condizioni precarie'. Il Tribunale concede il differimento della pena - Il Fatto Quotidi… - ultimora_pol : #CorsaAlQuirinale In una intervista ad Adnkronos, Lele Mora e Emilio Fede hanno dato il loro endorsement all'elezio… - Giuseppe0875 : @GiulioMarini2 @MinisteroSalute @piersileri Che figura di m...a come direbbe Emilio Fede -