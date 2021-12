Dormire bene aiuta a tenere i neuroni in salute (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dormire bene vuol dire anche avere i neuroni in salute. Lo dice uno studio dell'università israeliana di Bar Ilan pubblicato su Molecular Cell. Gli scienziati si sono chiesti perché gli esseri viventi dotati di un sistema nervoso sentano la necessità di Dormire nonostante l'inattività possa esporli a dei rischi (per esempio l'attacco dei predatori nel caso degli animali) e hanno provato che il sonno è determinato dal bisogno di riparare il DNA delle cellule nervose. Durante le ore di veglia, infatti, queste cellule possono essere danneggiate da vari elementi come luce UV, attività neuronale, radiazioni, stress ossidativo ed errori enzimatici. Dormire bene vuol dire dunque ripararle in modo efficiente, ed è per questo che dopo un buon riposo ci sentiamo pieni di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021)vuol dire anche avere iin. Lo dice uno studio dell'università israeliana di Bar Ilan pubblicato su Molecular Cell. Gli scienziati si sono chiesti perché gli esseri viventi dotati di un sistema nervoso sentano la necessità dinonostante l'inattività possa esporli a dei rischi (per esempio l'attacco dei predatori nel caso degli animali) e hanno provato che il sonno è determinato dal bisogno di riparare il DNA delle cellule nervose. Durante le ore di veglia, infatti, queste cellule possono essere danneggiate da vari elementi come luce UV, attività neuronale, radiazioni, stress ossidativo ed errori enzimatici.vuol dire dunque ripararle in modo efficiente, ed è per questo che dopo un buon riposo ci sentiamo pieni di ...

