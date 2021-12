(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal documento FISH presentato alla Conferenza nazionale sulla Disabilità del 13 dicembre emergono molte proposte anche per quanto riguarda la scuola. Fra queste, l’idea, già battuta in passato dalla stessa federazione, di separare ladegli insegnanti dida quelli curricolari e la creazione di unadi. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Docenti di sostegno con una carriera separata e una classe di concorso specifica. Torna di moda la proposta - orizzontescuola : Docenti di sostegno con una carriera separata e una classe di concorso specifica. Torna di moda la proposta - andytuit : RT @Facciamo_ECO: A sostegno dell'appello di docenti universitari e ricercatori al #PresidenteDellaRepubblica e a #Draghi contro la destina… - ProDocente : Assunzioni docenti di sostegno da prima fascia Gps, la Flc Cgil spera nella legge di bilancio: “Potrebbe garantire… - orizzontescuola : Assunzioni docenti di sostegno da prima fascia Gps, la Flc Cgil spera nella legge di bilancio: “Potrebbe garantire… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti sostegno

Orizzonte Scuola

Inoltre, sulla piattaforma One Planet School WWF ( https://oneplanetschool.wwf.it/ ) i...a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà ...... oltre che all'emendamento 109.0.2 (testo 2) sulle Misure straordinarie per la tempestiva copertura dell'incremento posti diin organico di diritto conspecializzati. Infine, l'...Dal documento FISH presentato alla Conferenza nazionale sulla Disabilità del 13 dicembre emergono molte proposte anche per quanto riguarda la scuola. Fra queste, l’idea, già battuta in passato dalla s ...Bernardi, dirigente Ufficio scolastico provinciale: «Siamo in linea con i dati nazionali». Cinque giorni per vaccinarsi, presentare il certificato di guarigione o l’esenzione ...