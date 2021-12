Disponibile per gli smartphone Android la Bmw Digital Key (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nell’ambito del Car Connectivity Consortium, Bmw insieme ai suoi partner continua a implementare lo sviluppo e la distribuzione della Bmw Digital Key. La chiave Digitale sarà ora Disponibile per gli smartphone con sistema operativo Android. Grazie a questo aggiornamento, il numero di modelli di smartphone compatibili aumenterà e di conseguenza anche il numero di guidatori Bmw che potranno utilizzare la Digital Key in futuro. La Digital Key è ora Disponibile per gli smartphone Android, a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 e Google Pixel 6 e 6 Pro. La Digital Key permette di svolgere con agilità numerose funzioni: ad esempio, è possibile aprire e chiudere la vettura Bmw ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nell’ambito del Car Connectivity Consortium, Bmw insieme ai suoi partner continua a implementare lo sviluppo e la distribuzione della BmwKey. La chiavee sarà oraper glicon sistema operativo. Grazie a questo aggiornamento, il numero di modelli dicompatibili aumenterà e di conseguenza anche il numero di guidatori Bmw che potranno utilizzare laKey in futuro. LaKey è oraper gli, a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 e Google Pixel 6 e 6 Pro. LaKey permette di svolgere con agilità numerose funzioni: ad esempio, è possibile aprire e chiudere la vettura Bmw ...

