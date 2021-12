Denatalità, Covid e rincaro di materie prime: la Brevi di Telgate deve arrendersi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Telgate. La Brevi di Telgate è costretta a chiudere i battenti e ha presentato istanza di fallimento lo scorso 6 dicembre. A rendere pubblica la difficile situazione è la PHI Industrial che in una nota comunica “con rammarico, che la partecipata del fondo Phi Fund II Brevi Milano Spa, attiva con il marchio “Brevi” e sede a Telgate nel settore degli articoli di puericultura, è stata costretta a presentare istanza di fallimento in proprio”. Dall’acquisizione della società, nel giugno 2018, il fondo “ha lavorato assiduamente per rilanciare la società e far fronte alle avverse condizioni di mercato nonché alle complicate vicissitudini societarie”. “Phi Industrial ha sostenuto la società con ingenti risorse finanziarie e l’ha accompagnata con successo all’omologazione di un piano di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021). Ladiè costretta a chiudere i battenti e ha presentato istanza di fallimento lo scorso 6 dicembre. A rendere pubblica la difficile situazione è la PHI Industrial che in una nota comunica “con rammarico, che la partecipata del fondo Phi Fund IIMilano Spa, attiva con il marchio “” e sede anel settore degli articoli di puericultura, è stata costretta a presentare istanza di fallimento in proprio”. Dall’acquisizione della società, nel giugno 2018, il fondo “ha lavorato assiduamente per rilanciare la società e far fronte alle avverse condizioni di mercato nonché alle complicate vicissitudini societarie”. “Phi Industrial ha sostenuto la società con ingenti risorse finanziarie e l’ha accompagnata con successo all’omologazione di un piano di ...

