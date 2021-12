Cingolani risponde sul nucleare, ma non dice niente. Solita melina. La posizione ufficiale del Governo è un rebus (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra sempre più un rebus capire quale sarà la posizione che l’Italia intende assumere rispetto all’imminente decisione della Commissione Ue relativa all’inserimento del gas e dell’energia nucleare nella Tassonomia verde europea. Del resto che la questione fosse scivolosa lo si era capito già dall’audizione del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, che martedì in Parlamento si era guardato bene dall’affrontare questo tema (leggi l’articolo). Sfortunatamente per lui, durante l’audizione a tirare fuori l’argomento era stato il deputato di Alternativa in commissione Attività produttive, Giuseppe Vianello. Una domanda semplice su quali fossero gli intendimenti del Governo in fatto di nucleare e tassonomia europea che, per ragioni di tempo, erano rimasti senza risposta. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra sempre più uncapire quale sarà lache l’Italia intende assumere rispetto all’imminente decisione della Commissione Ue relativa all’inserimento del gas e dell’energianella Tassonomia verde europea. Del resto che la questione fosse scivolosa lo si era capito già dall’audizione del ministro della transizione ecologica, Roberto, che martedì in Parlamento si era guardato bene dall’affrontare questo tema (leggi l’articolo). Sfortunatamente per lui, durante l’audizione a tirare fuori l’argomento era stato il deputato di Alternativa in commissione Attività produttive, Giuseppe Vianello. Una domanda semplice su quali fossero gli intendimenti delin fatto die tassonomia europea che, per ragioni di tempo, erano rimasti senza risposta. ...

