Ciclismo: il programma dei capitani dell’Astana. Giro-Tour per Vincenzo Nibali, Gianni Moscon punta sulle classiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un mercato ricco di grandi colpi e tanta voglia di stupire. La nuova Astana Qazaqstan vuole tornare tra le formazioni di riferimento nel World Tour dopo i tanti acquisti: una schiera di capitani dal nome altisonante per la squadra kazaka in vista della prossima stagione. Oggi è arrivato l’annuncio del programma dei vari uomini di punta. Come previsto, per Vincenzo Nibali dopo una primavera italiana spazio a Giro e Tour, a caccia di sensazioni positive. L’altra stella italiana, Gianni Moscon, punterà sulle classiche del Nord prima di voltare verso la Grande Boucle. Occhio soprattutto a Miguel Angel Lopez, di ritorno dopo l’esperienza in Movistar: anche il colombiano, così come lo Squalo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un mercato ricco di grandi colpi e tanta voglia di stupire. La nuova Astana Qazaqstan vuole tornare tra le formazioni di riferimento nel Worlddopo i tanti acquisti: una schiera didal nome altisonante per la squadra kazaka in vista della prossima stagione. Oggi è arrivato l’annuncio deldei vari uomini di. Come previsto, perdopo una primavera italiana spazio a, a caccia di sensazioni positive. L’altra stella italiana,, punteràdel Nord prima di voltare verso la Grande Boucle. Occhio soprattutto a Miguel Angel Lopez, di ritorno dopo l’esperienza in Movistar: anche il colombiano, così come lo Squalo ...

Advertising

ciclisteeu : Presentato il programma delle Nazionali di ciclismo femminile #ciclismofemminile #under23 #MarcoVilla… - Cianomut : RT @MichGPS: Ecco il programma dell’UCI World Cup #cyclocross in #valdisole - MichGPS : Ecco il programma dell’UCI World Cup #cyclocross in #valdisole - bicitv : Verso i Mondiali di ciclismo su strada in Australia: percorsi e un nuovo programma a Wollongong 2022 -