Bollette, gas italiano contro i rincari e una ?tassa? sui profitti (Di giovedì 16 dicembre 2021) È un piano che si poggia su tre gambe quello che ha in mente il premier Mario Draghi per dare una risposta «strutturale» alle tensioni folli sui prezzi che da mesi fanno lievitare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 dicembre 2021) È un piano che si poggia su tre gambe quello che ha in mente il premier Mario Draghi per dare una risposta «strutturale» alle tensioni folli sui prezzi che da mesi fanno lievitare...

Advertising

matteosalvinimi : La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per una… - LuigiGallo15 : Lo scrissi 4 mesi fa sul fatto quotidiano ora l'idea diviene realtà, Draghi decide di voler abbassare i costi delle… - LuigiF97101292 : RT @LaVeritaWeb: I Paesi potranno partecipare in gruppo alle gare per l’acquisto del gas. Il governo conferma il fondo (esiguo) da 3,8 mili… - vp_farese : RT @HORASDESIGN: L'ex PdC Giuseppe Conte nel 2019 bloccò ricerca ed estrazione di gas, per non parlare della propaganda contro gasdotti e r… - franca705 : RT @HORASDESIGN: L'ex PdC Giuseppe Conte nel 2019 bloccò ricerca ed estrazione di gas, per non parlare della propaganda contro gasdotti e r… -