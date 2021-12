Berlinale 72. Calcinculo, diretto da Chiara Bellosi in concorso a Panorama (Di giovedì 16 dicembre 2021) Calcinculo, secondo film diretto da Chiara Bellosi, scritto da Maria Teresa Venditti e Luca De Bei, è nella selezione ufficiale del 72. Festival di Berlino, in concorso nella sezione Panorama. Ritorno alla Berlinale per la regista Chiara Bellosi, già in gara nel 2020, sezione Generation, con l’acclamata opera prima “Palazzo di Giustizia” Nel cast: Gaia Di Pietro (al suo esordio), Andrea Carpenzano (“La Terra Dell’Abbastanza”, “Il Campione”) e Barbara Chichiarelli (“Favolacce”, “Suburra”), Giandomenico Cupaiuolo, Alessio Praticò e Francesca Antonelli. “Calcinculo era un film difficile da fare, delicato ed importante – diChiara Carlo Cresto-Dina (che ha prodotto il film per tempesta con Valeria Jamonte e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021), secondo filmda, scritto da Maria Teresa Venditti e Luca De Bei, è nella selezione ufficiale del 72. Festival di Berlino, innella sezione. Ritorno allaper la regista, già in gara nel 2020, sezione Generation, con l’acclamata opera prima “Palazzo di Giustizia” Nel cast: Gaia Di Pietro (al suo esordio), Andrea Carpenzano (“La Terra Dell’Abbastanza”, “Il Campione”) e Barbara Chichiarelli (“Favolacce”, “Suburra”), Giandomenico Cupaiuolo, Alessio Praticò e Francesca Antonelli. “era un film difficile da fare, delicato ed importante – diCarlo Cresto-Dina (che ha prodotto il film per tempesta con Valeria Jamonte e ...

