Aubameyang Arsenal, è rottura: un club inglese pronto al blitz (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aubameyang, obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare l’attacco, è nel mirino di un club inglese dopo la rottura con l’Arsenal Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Thomas Tuchel. Il franco-gabonese, messo fuori squadra dall’Arsenal nei giorni scorsi, era uno dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime ore per rinforzare il reparto d’attacco bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021), obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare l’attacco, è nel mirino di undopo lacon l’Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Pierre-Emericksarebbe finito nel mirino del Chelsea di Thomas Tuchel. Il franco-gabonese, messo fuori squadra dall’nei giorni scorsi, era uno dei nomi accostati alla Juventus nelle ultime ore per rinforzare il reparto d’attacco bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Aubameyang-#Arsenal, è rottura: un club inglese pronto al blitz - Milannews24_com : Concorrenza dalla #PremierLeague per #Aubameyang - PianetaMilan : .@ChelseaFC, @TTuchelofficial: '@Auba non merita questa situazione' | #VIDEO - @Arsenal #Aubameyang #Arsenal #Auba… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ???? Per motivi disciplinari Pierre-Emerick #Aubameyang non sarà più il capitano dell'#Arsenal. Non verrà neanche convo… - MondoBN : MERCATO, Attacco Juve: si raffredda la pista che -