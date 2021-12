Alejandro Agag - Lenergia nucleare sarà indispensabile

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Conosciuto come l'uomo che ha inventato le corse per le macchine elettriche,è stato ed è, in realtà, molto di più: imprenditore, politico, proprietario di team di auto da competizione e di squadre di calcio, finanziere e interlocutore di istituzioni ai più alti livelli. Nato a Madrid nel 1970 da padre algerino e madre spagnola, ha studiato tra la città natale, Parigi e New York, laureandosi in Economia prima di avvicinarsi al mondo della politica e di diventare assistente del primo ministro spagnolo Aznar (la cui figlia avrebbe poi sposato). Nel 1999, all'età di 28 anni, diventa il più giovane parlamentare europeo della storia del proprio Paese, ma l'esperienza politica gli sta presto stretta: nel 2001 lascia, infatti, il proprio seggio, per entrare in affari con Flavio Briatore e acquisire i diritti televisivi della F.1 per la Spagna. ...