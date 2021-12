Affari tuoi torna in tv: al timone ci sarà Amadeus (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nei primi mesi del 2022, tornerà sul primo canale della televisione di Stato il quiz show Affari tuoi. Il programma vedrà l'addio di Carlo Conti e l'approdo del collega Amadeus. Non solo, andrà in scena con una versione «riveduta e corretta». Diamo uno sguardo alle prime anticipazioni. Affari tuoi torna in televisione con Amadeus Affari tuoi sta scaldando i motori: il debutto della nuova stagione del quiz show di Rai1 è fissato per febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo. A condurlo non sarà più Carlo Conti, ma Amadeus. Di questo cambio di guardia se ne parlava già da qualche tempo, ma fino ad oggi non c'erano conferme. Adesso, invece, sappiamo che il direttore artistico e conduttore di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nei primi mesi del 2022, tornerà sul primo canale della televisione di Stato il quiz show. Il programma vedrà l'addio di Carlo Conti e l'approdo del collega. Non solo, andrà in scena con una versione «riveduta e corretta». Diamo uno sguardo alle prime anticipazioni.in televisione consta scaldando i motori: il debutto della nuova stagione del quiz show di Rai1 è fissato per febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo. A condurlo nonpiù Carlo Conti, ma. Di questo cambio di guardia se ne parlava già da qualche tempo, ma fino ad oggi non c'erano conferme. Adesso, invece, sappiamo che il direttore artistico e conduttore di ...

