5 consigli per rendere Instagram più sicuro per gli adolescenti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il social network ha pubblicato, insieme a Telefono Azzurro, una guida per aiutare i genitori a insegnare un uso consapevole dell’app ai minorenni. Abbiamo selezionato per voi i suggerimenti più interessanti Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il social network ha pubblicato, insieme a Telefono Azzurro, una guida per aiutare i genitori a insegnare un uso consapevole dell’app ai minorenni. Abbiamo selezionato per voi i suggerimenti più interessanti

Advertising

_Carabinieri_ : Contattava persone anziane e si fingeva un loro familiare, un corriere, il direttore dell’ufficio postale. In quest… - mi_ribelle : @Larabrusi Giuro che non è la prima volta che leggo un tuo tweet, guardo fuori dalla finestra e penso “urca ha ragi… - Marilen97832318 : RT @ediemilia: Consigli per gli acquisti ?? - coxighi : X me è il modo in cui Rea si sente sgamata dopo il 'mmh' di Luigi. Il modo in cui Rea allunga le dita verso Luigi m… - lorenzB59 : RT @ediemilia: Consigli per gli acquisti ?? -