Ue, Covid... Discorso quirinalizio di Draghi alla Camera Migranti "risorse" per cercare i voti di Pd, 5S e sinistra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un Discorso giudicato da più parti quirinalizio quello pronunciato questa mattina dal premier Mario Draghi nel corso dell'informativa alla Camera in vista del Consiglio Europeo. Fonti della maggioranza, sia di Centrosinistra sia di Centrodestra, leggono le parole del presidente del Consiglio se... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ungiudicato da più partiquello pronunciato questa mattina dal premier Marionel corso dell'informativain vista del Consiglio Europeo. Fonti della maggioranza, sia di Centrosia di Centrodestra, leggono le parole del presidente del Consiglio se... Segui su affaritaliani.it

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - Tozambi_ : RT @AslanNerazzurro: @Beyondesolatio1 @FootballAndDre1 ma il discorso esula da Inter, Milan, etc. Credo semplicemente che annullare la copp… - NormaPalmarini : RT @VittorioBanti: Ieri sono stato in sala operatoria per la 4a volta in periodo Covid. Ebbene, per la 1a volta ho visto un certo affollame… - cavghtinaIie : RT @chiaradzilla: @CommentoSolo È un discorso vecchio e tirano in ballo il covid che non ha fatto che esasperare la situazione. Giusto per… -