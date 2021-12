Solo in Italia aumenta tutto, ma non lo stipendio. (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non scopriamo certo l’acqua calda nel dire – come del resto ribadiamo da sempre – che in Italia tutto aumenta (tasse – luce – gas – benzina – acqua – generi di prima necessità) tranne gli stipendi. E nemmeno si può dire ‘mal comune mezzo gaudio’ dal momento che in fatto di salario siamo il Leggi su freeskipper (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non scopriamo certo l’acqua calda nel dire – come del resto ribadiamo da sempre – che in(tasse – luce – gas – benzina – acqua – generi di prima necessità) tranne gli stipendi. E nemmeno si può dire ‘mal comune mezzo gaudio’ dal momento che in fatto di salario siamo il

Advertising

CottarelliCPI : Il Governo prevede di aumentare a 80mila le quote di ingresso di lavoratori immigrati. È una buona decisione. L'Ita… - CarloCalenda : Per Bombardieri il resto dell’Italia è il paese irreale. La pretesa di rappresentare tutto il paese “buono e operos… - Palazzo_Chigi : Comunicazioni Draghi: Non è sufficiente che sia solo l’Italia ad attuare i corridoi umanitari, serve un impegno eur… - massinucci : RT @ElioLannutti: Ritardo record sulla Manovra. Ma solo Conte dava scandalo. Da Italia viva alla Lega, un anno fa tutti protestavano. Ora c… - SandroBonomi2 : RT @PassarMi: #Italia paese dell’anno, per merito di #Draghi . Basta solo questa frase ripetuta in tutto il mondo a dare un senso al nostro… -