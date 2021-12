Serie A | Cannavacciuolo | “Scudetto? Spero nel Napoli” Barbieri | “Tifo per l’Inter | ma sarà dura”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vista della nuova stagione di Masterchef Italia, i tre giudici hanno risposto alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa. Tra i temi affrontati anche l’assegnazione dello, che vede in lotta ben quattro squadre (per il momento). “Ionel, ma dipenderà molto dagli infortuni. Ogni domenica cambiano le carte in tavola” ha detto Antonino. “Io mi auguro che vinca, ma la vedo. Abbiamo anche cambiato allenatore” ha risposto invece Bruno, che oltre al Bologna sostiene anche i nerazzurri. Infine Giorgio Locatelli, di fede milanista, si è limitato a scherzare dicendo: “Se vince ilsiamo tutti più contenti“. Sul piatto da abbinare alla propria squadra, invece, i tre hanno ...